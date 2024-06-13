Сунак объявит о выделении Украине пакета помощи на $310 млн

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Глава правительства Великобритании Риши Сунак объявит о выделении Украине нового пакета помощи на £242 млн ($310 млн по текущему курсу) в ходе саммита Группы семи (G7) в Италии.

Об этом говорится в сообщении, распространенном премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

«Премьер-министр объявит о выделении до £242 млн на двустороннюю помощь Украине, чтобы содействовать обеспечению ее срочных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей, а также заложить фундамент для долгосрочного экономического и социального развития и реконструкции», – сказано в документе, где также указывается, что суммарный объем гуманитарной, экономической и военной помощи, выделенной королевством Украине, достиг £12,7 млрд ($16,25 млрд).

Как подчеркнул Сунак, Лондон намерен делать «все возможное» и «так долго, как это потребуется», чтобы положить конец конфликту в Украине, для чего продолжит поддерживать Киев. Указывается также, что премьер обсудит с другими лидерами стран «семерки» вопрос об использовании замороженных российских активов для обеспечения нужд Украины, ситуацию на Ближнем Востоке, отношения с Китаем, проблему нелегальной миграции.