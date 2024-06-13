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Rheinmetall откроет заводы в Украине

Rheinmetall откроет заводы в Украине

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что немецкий концерн Rheinmetall откроет первые заводы на территории Украины. Она также сообщила, что Украина призвала западные компании инвестировать в экономику страны для развития её оружейной промышленности.

По словам украинского министра, в рамках этой инициативы был заключён ряд соглашений на 650 миллионов евро между различными компаниями.

«Подписали более чем сто соглашений и договорённостей. Это усилит наш энергетический сектор, частную экономику, наш человеческий капитал и, конечно, всю страну», — заявила Свириденко журналистам.

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