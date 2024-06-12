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Птичий грипп и бешенство в Азербайджане не обнаружены

Птичий грипп и бешенство в Азербайджане не обнаружены

Агентство пищевой безопасности Азербайджана обнародовало результаты эпизоотологических мониторингов заболеваемости птичьим гриппом, проведенных 13-17 мая текущего года на территории республики.

Мониторинги охватили охотничьи хозяйства Махмудчала, Агзыбир, Яшма в Билясуварском, Шабранском и Хызинском районах, водно-болотные, прибрежные зоны национальных парков Абшерон, Ширван, Аггёль, Гызылагадж, на Абшеронском полуострове, в Сальянском, Агджабединском, Лянкяранском районах.

На этих территориях с проведением общих наблюдений был проведен клинический осмотр диких птиц, с целью выявления возбудителя заболевания были взяты образцы диагностического материала различных видов диких птиц.

В рамках мониторинга были взяты образцы диагностического материала для лабораторного исследования у 250 голов птиц в 25 промышленных птицеводческих предприятиях в городах Баку и Сумгайыте, а также в Абшеронском, Хызинском, Исмаиллинском, Тертерском, Товузском, Сиязанском, Шабранском, Хачмазском, Гёйчайском, Сабирабадском, Шекинском и Гаджигабульском районах, проведен осмотр птицеводческих хозяйств, собраны эпизоотологические данные по домашней птице, содержащейся в 180 семейных хозяйствах в городах Баку, Абшеронском, Агджабединском, Шабранском, Лянкяранском и Сальянском районах.

В ходе мониторинга образцы, взятые у диких и домашних птиц, были исследованы в Центральной ветеринарной лаборатории института. Проведенные исследования не выявили возбудителя заболевания птичьим гриппом и птиц с подозрительными клиническими признаками заболевания.

Диагностические образцы, взятые у домашних птиц, также были проверены на болезнь Ньюкасла, и никаких подозрительных случаев заражения обнаружено не было.

Кроме того, в период проведения мониторинга были проведены эпизоотологические наблюдения на природных территориях, в семейных и фермерских хозяйствах среди животных на предмет заболеваемости бешенством и чумой крупного рогатого скота, не было обнаружено животных, больных или погибших от этих болезней.

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