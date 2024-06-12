«Хезболла» выпустила по меньшей мере 90 ракет по Израилю

97 Просмотров

По информации израильской армии (ЦАХАЛ), боевики «Хезболлы» запустили сегодня утром с территории Ливана не менее 90 ракет в направлении Израиля.

В ЦАХАЛ утверждают, что большую часть ракет удалось перехватить средствами ПВО, однако некоторые упали в населённых пунктах. В результате ракетных ударов вспыхнуло несколько пожаров. Сообщений о жертвах или серьёзных разрушениях пока что не поступало.

Впервые за всё время войны в секторе Газа обстрелу подвергся город Тверия, расположенный на берегу Тивериадского озера.

Предполагается, что массированный обстрел Израиля стал ответом боевиков на убийство высокопоставленного командира «Хезболлы», который погиб накануне вечером в результате прицельного ракетного удара. В заявлении «Хезболлы» говорится, что погибший — Талеб Абдулла, который командовал региональным отделением террористической организации на юге Ливана.