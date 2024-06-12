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Зоозащитники обезобразили портрет короля Великобритании (видео)

Зоозащитники обезобразили портрет короля Великобритании (видео)

Зоозащитники из организации Animal Rising испортили новый портрет короля Чарльза в галерее Филиппа Моулда в Лондоне. Об этом сообщает CNN.

Кампания Animal Rising разместила во вторник на своих страницах в социальных сетях видео, на котором видно, как двое активистов с помощью малярного валика наклеивают два знака на портрет монарха.

Протестующие закрыли лицо короля изображением анимационного персонажа Уоллеса из комедийного сериала «Уоллес и Громит». Затем они прикрепили к картине табличку с надписью: «Никакого сыра, Громит. Посмотри на всю жестокость на фермах RSPCA!».

Демонстрация имела целью привлечь внимание к обличительному расследованию Animal Rising о 45 фермах RSPCA.

Чарльз является их королевским покровителем, и организация призывает монарха приостановить свою поддержку благотворительной организации.

Дэниел Джунипер, один из участников акции, сказал: «Поскольку король Чарльз является большим поклонником «Уоллеса и Громита», мы не могли придумать лучшего способа привлечь его внимание к ужасным сценам на фермах RSPCA Assured. Хотя мы надеемся, что это развлечет Его Величество, мы также призываем его серьезно подумать, хочет ли он быть причастным к ужасающим страданиям на фермах, которые поддерживаются RSPCA. Чарльз четко дал понять, что он неравнодушен к страданиям животных на фермах Великобритании; сейчас идеальное время для него сделать шаг и призвать RSPCA отказаться от гарантированной схемы и рассказать правду о животноводстве.

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