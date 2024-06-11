Польша считает абсолютно вероятным нападение России на Евросоюз

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что нападение России на страны Европейского Союза является вероятным. Такое мнение глава МИД высказал на Ukraine Recovery Conference 2024, которая проходит в Берлине.
«Если посмотреть на мир из Варшавы, то за 200 км на север находится российский анклав – это Калининград, и там есть 100 атомных боеголовок, россияне их там держат. К тому же Беларусь рядом. То есть это означает, что нападение на Евросоюз является абсолютно вероятным», – заявил Сикорский.
Также глава внешнеполитического ведомства страны напомнил, что иногда во время атак на Украину российские ракеты нарушают воздушное пространство Польши.
«Иногда они случайно залетают в наше воздушное пространство. Даже в западную часть Польши, что за 250 км отсюда. Это очень близко, а опасность больше, чем некоторые люди об этом думают», — подчеркнул дипломат.