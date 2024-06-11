Польша считает абсолютно вероятным нападение России на Евросоюз

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что нападение России на страны Европейского Союза является вероятным. Такое мнение глава МИД высказал на Ukraine Recovery Conference 2024, которая проходит в Берлине.

«Если посмотреть на мир из Варшавы, то за 200 км на север находится российский анклав – это Калининград, и там есть 100 атомных боеголовок, россияне их там держат. К тому же Беларусь рядом. То есть это означает, что нападение на Евросоюз является абсолютно вероятным», – заявил Сикорский.

Также глава внешнеполитического ведомства страны напомнил, что иногда во время атак на Украину российские ракеты нарушают воздушное пространство Польши.

«Иногда они случайно залетают в наше воздушное пространство. Даже в западную часть Польши, что за 250 км отсюда. Это очень близко, а опасность больше, чем некоторые люди об этом думают», — подчеркнул дипломат.