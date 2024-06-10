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Макрон «объяснил» сокрушительное поражение своей партии

Макрон "объяснил" сокрушительное поражение своей партии

Президент Франции Эммунуэль Макрон после сокрушительного поражения своей партии на выборах в Европарламент пожаловался, что в Европе укрепляются партии, выступающие против помощи Украине.

Он подчеркнул, что крайне правые партии в последние годы «противостояли прогрессу, поддержанному Европой, включая экономический рост, защиту границ и помощь Украине».

Макрон также отметил неудовлетворительные результаты для сторонников европейской интеграции, включая его собственную президентскую партию во Франции.

«Главный итог выборов ясен. Это не лучший результат для партий, которые отстаивают европейскую интеграцию, среди которых президентский лагерь во Франции», – добавил французский президент.

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