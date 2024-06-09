Украина впервые нанесла авиаудар по территории России

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Самолет ВСУ впервые нанес прямой удар по цели на территории России, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на анонимный источник в армии Украины.

По словам собеседника, в воскресенье, 9 июня, в Белгородской области был поражен командный пункт. Пока не ясно, какой тип боеприпасов использовался при атаке, в том числе было ли это западное оружие.

«Хотя оценка ущерба все еще проводится, это подтверждено как прямое попадание. Это первый боеприпас ВСУ, доставленный с воздуха по цели на территории России», — добавил источник.

Украина неоднократно наносила удары беспилотниками вглубь российской территории, но использование военного самолета для нанесения ударов по целям внутри России может быть воспринято Москвой как новая эскалация, отмечает Sky News.