У Эрдогана анонсировали визит Ильхама Алиева в Анкару |
Макрон распустил Нацсобрание и назначил досрочные выборы в парламент |
Малахат Атасевер: Мой сын – также первый космонавт Азербайджана |
Бени Ганц покинул правительство Израиля и ждет досрочных выборов |
Украина впервые уничтожила Су-57, причем на аэродроме (обновлено, фото) |
Украина впервые нанесла авиаудар по территории России |
Bloomberg: Россия отправляет молодых африканцев умирать в Украину |
АрмСМИ: Из Азербайджана до армянской школы можно будет дойти за 1 минуту |
Баку не признает легитимность т.н. «парламентских выборов» в Цхинвальском регионе Грузии |
Главное Армия

Bloomberg: Россия отправляет молодых африканцев умирать в Украину

Bloomberg: Россия отправляет молодых африканцев умирать в Украину

Российская Федерация пригрозила мигрантам и иностранным студентам депортацией, если они не согласятся ехать на войну против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам официальных лиц, знакомых с ситуацией, используя тактику, впервые примененную группой наемников Вагнера, российские чиновники все чаще стали угрожать не продлевать визы африканским студентам и молодым работникам, если они не согласятся присоединиться к армии.

Более того, Москва также привлекает осужденных из своих тюрем, ведь некоторые африканцы с рабочими визами в России были задержаны и вынуждены решать между депортацией или боевыми действиями.

Один анонимный чиновник сообщил изданию, что российская практика посылать мигрантов и студентов в бой под принуждением берет свое начало еще в начале войны. Эти войска несут особенно высокий уровень потерь, потому что они все чаще разворачиваются в рискованных наступательных маневрах для защиты более обученных подразделений.

Теги:
Из этой рубрики
Украина впервые уничтожила Су-57, причем на аэродроме (обновлено, фото)
Армия

Украина впервые уничтожила Су-57, причем на аэродроме (обновлено, фото)

2024/06/09, 20:13
Украина впервые нанесла авиаудар по территории России
Армия

Украина впервые нанесла авиаудар по территории России

2024/06/09, 19:47
ХАМАС: ЦАХАЛ, освободив четырех заложников, убил еще троих (видео)
Армия

ХАМАС: ЦАХАЛ, освободив четырех заложников, убил еще троих (видео)

2024/06/09, 19:15
Bloomberg: Россия отправляет молодых африканцев умирать в Украину
Армия

Bloomberg: Россия отправляет молодых африканцев умирать в Украину

2024/06/09, 18:29
Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)
Армия

Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)

2024/06/09, 15:48
Германия саботирует идею Макрона об отправке инструкторов в Украину
Армия

Германия саботирует идею Макрона об отправке инструкторов в Украину

2024/06/09, 14:01
РМК продолжает вывод техники из Карабаха (видео)
Армия

РМК продолжает вывод техники из Карабаха (видео)

2024/06/09, 13:47
НАТО введет должность спецпредставителя по Украине
Армия

НАТО введет должность спецпредставителя по Украине

2024/06/09, 13:21
За сутки Россия потеряла в Украине 1270 военнослужащих
Армия

За сутки Россия потеряла в Украине 1270 военнослужащих

2024/06/09, 12:05