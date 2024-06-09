Bloomberg: Россия отправляет молодых африканцев умирать в Украину

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Российская Федерация пригрозила мигрантам и иностранным студентам депортацией, если они не согласятся ехать на войну против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам официальных лиц, знакомых с ситуацией, используя тактику, впервые примененную группой наемников Вагнера, российские чиновники все чаще стали угрожать не продлевать визы африканским студентам и молодым работникам, если они не согласятся присоединиться к армии.

Более того, Москва также привлекает осужденных из своих тюрем, ведь некоторые африканцы с рабочими визами в России были задержаны и вынуждены решать между депортацией или боевыми действиями.

Один анонимный чиновник сообщил изданию, что российская практика посылать мигрантов и студентов в бой под принуждением берет свое начало еще в начале войны. Эти войска несут особенно высокий уровень потерь, потому что они все чаще разворачиваются в рискованных наступательных маневрах для защиты более обученных подразделений.