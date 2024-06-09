Украина впервые уничтожила Су-57, причем на аэродроме (обновлено, фото)

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20:13 Утром 9 июня стало известно о поражении самолета Су-57 на аэродроме в РФ. Сейчас есть информация, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два. Об этом говорится в заявлении представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

«Есть данные, которые продолжают уточняться. Есть предварительная информация, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два. Также есть информация о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава врага», – рассказал представитель ГУР.

Юсов пояснил, что ГУР только констатирует сам факт поражения, однако не комментирует средства поражения, как собственно и то, чья это операция.

Он отметил, что информация сейчас еще уточняется, но это очень хорошие новости для Украины. Это первое боевое поражение этого сверхсовременного самолета.

Юсов также отметил, что инциденты на аэродромах, которые враг использует в войне против Украины, будут продолжаться.

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15:20 Истребитель Су-57, который удалось повредить на российском аэродроме «Ахтубинск» Астраханской области, в ближайшее время не сможет выполнять боевые задачи и атаковать Украину. Об этом сообщил источник правозащитной организации gulagu.net.

По данным инсайдера, 8 июня вражеский самолет действительно подвергся атаке трех беспилотников, которые смогли долететь вглубь России. Осколки дронов повредили многоцелевой истребитель Су-57, которых, как писали в ГУР, у противника не так много.

Источник правозащитной организации также рассказал, что сейчас россияне определяют, подлежит ли боевая авиация восстановлению. Если нет, тогда это будет действительно первая в истории боевая потеря Су-57.

Более того, сообщается, что за цену одного такого истребителя можно было построить укрытия от БПЛА для всех самолетов страны.

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12:36 8 июня на территории аэродрома «Ахтубинск» в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель России Су-57.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) со ссылкой на спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме.

Разведка отмечает, что на снимках видно, как 7 июня Су-57 стоит целый, а уже 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.