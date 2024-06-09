У Эрдогана анонсировали визит Ильхама Алиева в Анкару |
Макрон распустил Нацсобрание и назначил досрочные выборы в парламент |
Малахат Атасевер: Мой сын – также первый космонавт Азербайджана |
Бени Ганц покинул правительство Израиля и ждет досрочных выборов |
Украина впервые уничтожила Су-57, причем на аэродроме (обновлено, фото) |
Украина впервые нанесла авиаудар по территории России |
Bloomberg: Россия отправляет молодых африканцев умирать в Украину |
АрмСМИ: Из Азербайджана до армянской школы можно будет дойти за 1 минуту |
Баку не признает легитимность т.н. «парламентских выборов» в Цхинвальском регионе Грузии |
Главное Общество

ГЭЦ проводит экзамен для поступающих в докторантуру и диссертантуру

ГЭЦ проводит экзамен для поступающих в докторантуру и диссертантуру

В Азербайджане сегодня будут проведены экзамены по иностранному языку для поступающих в докторантуру и диссертантуру, а также на соискание ученой степени доктора философии.

Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ). Экзамены пройдут в Баку и Нахчыване и начнутся в 10:00.

Всего в экзаменах ожидается участие 2363 человек. На экзамен для поступающих в докторантуру зарегистрировался 2121 человек (2088 – по английскому, 11 – по французскому, 22 – по немецкому языкам), на соискание степени доктора философии – 242 человека (239 – по английскому, 2 – по французскому, 1 – по немецкому языкам).

Двое иностранцев будут сдавать экзамен по азербайджанскому языку 10 июня.

В экзамене также примут участие четыре кандидата с ограниченными физическими возможностями (слабовидящие, слабослышащие). Для них будут созданы специальные условия и назначены индивидуальные наблюдатели.

Теги:
Из этой рубрики
Смерть в столичном метро
Общество

Смерть в столичном метро

2024/06/09, 23:33
Пожар в Насиминском районе (фото)
Общество

Пожар в Насиминском районе (фото)

2024/06/09, 22:54
Малахат Атасевер: Мой сын - также первый космонавт Азербайджана
Общество

Малахат Атасевер: Мой сын – также первый космонавт Азербайджана

2024/06/09, 22:28
В Сумгайыте Байрамов в пылу ссоры получил удар ножом и умер
Общество

В Сумгайыте Байрамов в пылу ссоры получил удар ножом и умер

2024/06/09, 21:33
На границе Грузии и Азербайджана появится новый таможенный пункт
Общество

На границе Грузии и Азербайджана появится новый таможенный пункт

2024/06/09, 20:00
Возросло число жертв тяжелого ДТП в Лянкяранском районе (обновлено, фото)
Общество

Возросло число жертв тяжелого ДТП в Лянкяранском районе (обновлено, фото)

2024/06/09, 19:34
Пожар на берегу в Сабаильском районе локализован (обновлено, видео)
Общество

Пожар на берегу в Сабаильском районе локализован (обновлено, видео)

2024/06/09, 18:22
В столичном регионе ожидается переменная облачность
Общество

В столичном регионе ожидается переменная облачность

2024/06/09, 16:47
АрмСМИ: Из Азербайджана до армянской школы можно будет дойти за 1 минуту
Общество

АрмСМИ: Из Азербайджана до армянской школы можно будет дойти за 1 минуту

2024/06/09, 16:30