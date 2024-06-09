ГЭЦ проводит экзамен для поступающих в докторантуру и диссертантуру

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В Азербайджане сегодня будут проведены экзамены по иностранному языку для поступающих в докторантуру и диссертантуру, а также на соискание ученой степени доктора философии.

Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ). Экзамены пройдут в Баку и Нахчыване и начнутся в 10:00.

Всего в экзаменах ожидается участие 2363 человек. На экзамен для поступающих в докторантуру зарегистрировался 2121 человек (2088 – по английскому, 11 – по французскому, 22 – по немецкому языкам), на соискание степени доктора философии – 242 человека (239 – по английскому, 2 – по французскому, 1 – по немецкому языкам).

Двое иностранцев будут сдавать экзамен по азербайджанскому языку 10 июня.

В экзамене также примут участие четыре кандидата с ограниченными физическими возможностями (слабовидящие, слабослышащие). Для них будут созданы специальные условия и назначены индивидуальные наблюдатели.