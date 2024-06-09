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Орбан назвал цель поездки Столтенберга в Венгрию

Орбан назвал цель поездки Столтенберга в Венгрию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует посетить Венгрию на следующей неделе, чтобы обсудить вопрос неучастия Будапешта в акциях Североатлантического альянса против других государств. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбанв интервью телеканалу TV2, передает РИА Новости.

«После выборов к нам приедет генсекретарь НАТО, мы коснемся и этого вопроса. А 1 июля — саммит альянса в Вашингтоне», — отметил он.

Орбан подчеркнул, что необходимо вести борьбу за то, чтобы Венгрия имела возможность оставаться в стороне от всех акций, которые хотят проводить вне территории страны против других стран.

По словам премьера, для этого нужно обладать силой, так как в ХХ веке у венгерских властей также было желание не участвовать в двух мировых войнах, но тогда недоставало силы, поэтому их туда «втянули», а затем не позволили выйти.

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