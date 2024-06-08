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Times назвала «реального» правителя Украины

Times назвала "реального" правителя Украины

Британская газета The Times опубликовала крупный материал с критикой главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Автором статьи является глава международного отдела издания и бывший корреспондент в Киеве Максим Такер.

В заголовке статьи говорится, что окружение президента Зеленского «потрясено жаждой власти» главы Офиса президента. Высокопоставленные правительственные чиновники, военные и дипломаты выразили тревогу по поводу растущей зависимости Владимира Зеленского от Андрея Ермака, которого обвиняют в накоплении личной власти и узурпации демократических процессов.

Некоторые источники охарактеризовали Ермака как «фактического главу государства» и «вице-президента Украины». Также сообщается, что послы стран G7, вместо встреч с Зеленским, часто видятся с Ермаком.

Инсайдеры издания утверждают, что увольнения главкома Валерия Залужного и вице-премьера Александра Кубракова, которых высоко ценили на Западе, также связаны с действиями Ермака.

«Растет беспокойство по поводу того, что Зеленский все больше полагается на горстку льстивых голосов внутри страны, и это опасение становится еще более острым, поскольку число чиновников, имеющих прямой доступ к президенту, сокращается, а команда Ермака растет», — говорится в статье.

В то же время представители Офиса президента Украины опровергают эти обвинения, заявляя, что критика в адрес Ермака вызвана его прямым, но эффективным стилем управления. Среди его успехов называют организацию «саммита мира» в Швейцарии.

«Именно президент Зеленский принимает все ключевые решения», — добавил источник.

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