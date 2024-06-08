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Главное Мир

У России заканчивается время для прорыва в Украине

У России заканчивается время для прорыва в Украине

В течение нескольких месяцев российская армия достигла лишь ограниченных успехов на поле боя против украинских войск, которые испытывают недостаток оружия и боеприпасов. Это все больший вызов для президента Владимира Путина, поскольку преимущество его армии начинает разрушаться, пишет Bloomberg.

Сейчас, когда Киев получает от своих американских и европейских союзников оружие на миллиарды долларов, окно для российского прорыва сужается, даже несмотря на то, что Россия продолжает обстреливать ракетами и беспилотниками украинские города, в том числе энергетическую инфраструктуру, говорится в статье.

Отмечается, что попытка России открыть новый фронт на северо-востоке Украины в Харьковской области уже выглядит увязшей, не достигнув цели – создания буферной зоны вдоль границы. Украина утверждает, что наносит «очень большие потери» российским войскам в боях вокруг города Волчанск.

К тому же российские войска лишь незначительно продвинулись вперед после взятия стратегического восточноукраинского города Авдеевка в феврале ценой огромных потерь за месяцы боев. Они уже несколько недель пытаются захватить ключевой населенный пункт Часов Яр на востоке Донецкой области.

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