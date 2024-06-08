100-миллиардный план Столтенберга по Украине потерпел фиаско

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказывается от плана по созданию фонда помощи Украине на пять лет из-за сопротивления со стороны членов альянса, узнал Bloomberg. Планировалось, что размер фонда составит $100 млрд.

Вместо этого генсек предложит странам сохранить текущий уровень поддержки Киева, который с начала военного конфликта составлял около $43 млрд в год. Цели по вкладам от каждой страны будут определяться в зависимости от ее ВВП, половину всей помощи будут направлять США, остальное — оставшийся 31 участник альянса.

По данным агентства, Турция призвала альянс проявлять осторожность, чтобы координация военной помощи «не создавала впечатления более активного участия союзников в конфликте».