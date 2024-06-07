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Компания Илона Маска выпустила необычный алкогольный напиток за $450

Компания Илона Маска выпустила необычный алкогольный напиток за $450

Компания Tesla расширила ассортимент своих брендированных товаров, выпустив новый алкогольный напиток — Tesla Mezcal. Об этом сообщает портал Ferra.

Эксклюзивный напиток продается в оригинальной бутылке, имеющей форму молнии. Приобрести Tesla Mezcal можно на официальном сайте компании за $450. Бутылка Tesla Mezcal имеет объем 750 миллилитров и крепость 43%. Мескаль — это напиток, получаемый путем дистилляции ферментированного сока одного из пяти видов агавы.

Товары под брендом Tesla, включая алкогольные напитки, пользуются популярностью среди фанатов компании. Многие из них приобретают эти товары в качестве коллекционных предметов, чтобы продемонстрировать свою лояльность к бренду и его основателю — Илону Маску.

Производство и дистрибуция Tesla Mezcal осуществляется компанией Nosotros Tequila & Mezcal, а выполнение заказов обеспечивает компания Speakeasy Co. Купить напиток могут только клиенты старше 21 года, проживающие в некоторых штатах Америки. О доступности Tesla Mezcal в других странах не сообщается.

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