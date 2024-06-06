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® «akart» стал первым финтех-решением, получившим лицензию Центробанка Азербайджана

® «akart» стал первым финтех-решением, получившим лицензию Центробанка Азербайджана

Центральный Банк Азербайджанской Республики выдал лицензию на право осуществления деятельности в качестве эмитента электронных денег ООО «A-Solutions», мажоритарным учредителем которого является компания OOO «Azercell Telecom». Таким образом, «akart», которая впервые в телекоммуникационном секторе страны смогла объединить в себе банковские операции и возможности мобильной связи, стала первым финтех-решением, получившим эту лицензию.

Следует отметить, что этот продукт, позволяет клиентам удобно совершать безналичные расчеты и платежи, обеспечивая быстрые переводы денег с карты на карту, оплату коммунальных услуг и прочие операции. Кроме того, «akart» предлагает такие возможности как бесконтактная оплата через «Apple Pay» и «Google Pay», кэшбек в размере до 100 AZN и бонус в виде интернет-трафика в объеме до 10 ГБ в месяц, а также расширяющуюся партнерскую сеть со специальными предложениями и ряд других преимуществ.

В целом, виртуальная карта представляет собой удобное и экономичное решение для онлайн-банкинга для клиентов с ограниченным доступом к традиционным банковским услугам. Цель данного решения заключается в содействии безналичным платежам среди населения страны посредством «akart», упрощая доступ к финансовым услугам в Азербайджане и способствуя развитию цифровой экосистемы страны.

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