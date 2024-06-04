Ереван отправил Баку очередную редакцию текста мирного договора |
Эрдоган пообещал обеспечить Нахчыван газом |
«Мы предприняли упреждающий шаг». Полный текст сегодняшнего выступления Алиева (видео) |
СМИ России широко осветили сегодняшний спич Алиева |
Зурабишвили поздравила президента Азербайджана Алиева |
Алиев: Газопровод в Нахчыване будет приведен в состояние готовности (видео) |
В Евлахе произошло обрушение плотины (фото) |
Галузин: Наблюдатели ЕС собирают в Армении разведданные против России, Ирана и Азербайджана |
В Нахчыване нашли 6 неразорвавшихся снарядов |
Главное Мир

Польские фермеры вновь блокируют КПП на границе с Украиной

Польские фермеры вновь блокируют КПП на границе с Украиной

Представители польских фермерских хозяйств во вторник, 4 июня, заблокировали движение грузовых автомобилей через пропускной пункт «Хребене – Рава-Русская» на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). Польские фермеры требуют уменьшить ввоз зерновых культур в их страну, они «не пропускают грузовики на выезд из Украины», говорится в сообщении.

Акция протеста продлится до полудня 6 июня. Ожидается, что она приведет к полной остановке движения грузовиков из Украины, пишут украинские СМИ со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины. «По состоянию на 11.20 очередь грузовиков на выезд из Украины составляла 33 транспортных средства, зарегистрированных в электронной очереди», указала в свою очередь ГПСУ.

В то же время въезд грузовиков в Украину «осуществляется по ранее объявленному графику» – 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также 4 грузовика с гуманитарной помощью в течение дополнительного часа, говорится в заявлении.

В феврале сельхозпроизводители из Польши начали масштабную блокаду украинско-польской границы, которая привела к недельным пробкам и километровым очередям из украинских грузовиков, не имеющих возможности въехать в Польшу. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что  блокада границы создает угрозы поставкам оружия на фронт.

С конца апреля польские фермеры прекратили блокировать КПП на границе с Украиной.

Теги:
Из этой рубрики
Внебрачный сын Жириновского добился признания его отцовства
Мир

Внебрачный сын Жириновского добился признания его отцовства

2024/06/04, 21:57
Байден отказал в убежище нелегалам с юга
Мир

Байден отказал в убежище нелегалам с юга

2024/06/04, 20:28
СМИ России широко осветили сегодняшний спич Алиева
Мир

СМИ России широко осветили сегодняшний спич Алиева

2024/06/04, 19:56
Правящая партия Грузии инициировала законопроекты против ЛГБТ-пропаганды (обновлено)
Мир

Правящая партия Грузии инициировала законопроекты против ЛГБТ-пропаганды (обновлено)

2024/06/04, 19:25
Подоляк констатировал исчезновение "красных линий" войны в Украине
Мир

Подоляк констатировал исчезновение «красных линий» войны в Украине

2024/06/04, 19:10
Против протестующих в Ереване открыли уголовные дела
Мир

Против протестующих в Ереване открыли уголовные дела

2024/06/04, 18:01
Эрдоган пригласил Мирзиеева в Турцию
Мир

Эрдоган пригласил Мирзиеева в Турцию

2024/06/04, 17:37
Талибы заявили о желании расширять связи с Астаной
Мир

Талибы заявили о желании расширять связи с Астаной

2024/06/04, 17:18
В Турции на шахте произошел обвал: есть погибший и раненый
Мир

В Турции на шахте произошел обвал: есть погибший и раненый

2024/06/04, 17:10