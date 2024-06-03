Немецкий генерал допустил, что Киев сможет сбивать самолеты над Россией

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Украина теоретически может сбивать военную авиацию в воздушном пространстве России немецкими системами Patriot. Это подразумевает разрешение Берлина на применение немецкого оружия для ударов по российской территории.

Об этом сказал руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг, сообщает Tagesschau.

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут использоваться в районе Харькова. Они отлично подходят для борьбы с российской авиацией, которая может применять управляемые авиабомбы», – сказал немецкий генерал.

Однако, по его словам, такое использование систем противовоздушной обороны Patriot – исключительная ответственность украинских военных.

«Они могут разворачивать их в рамках международного права. Мы имеем большую уверенность, что украинцы не только будут придерживаться этого, но и сделают это с большим тактическим мастерством и добьются успеха в этом», – подчеркнул Фрейдинг.