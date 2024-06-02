Трамп станет кандидатом в президенты независимо от приговора суда

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Республиканская партия выдвинет экс-президента США Дональда Трампа своим кандидатом на предстоящих выборах главы государства независимо от приговора, который вынесет ему суд в Нью-Йорке 11 июля, заявила в воскресенье сопредседатель национального комитета партии и невестка экс-президента Лара Трамп.

«Мы номинируем Дональда Трампа от Республиканской партии. В конечном счете, именно это имеет значение», – сообщила она в интервью телеканалу CNN.

При этом Лара Трамп допустила возможные изменения в программе предстоящей конвенции республиканцев, которая начнется 15 июля, с учетом оглашения приговора судьей Хуаном Мерчаном в Нью-Йорке. В частности, она указала на возможные изменения места номинирования.

«У нас будет несколько корректирующих планов. Но правда в том, что не важно, будет ли это в Трамп Тауэре на Манхэттене, или в Мар-а-Лаго (поместье Трампа во Флориде), или на нашей конвенции в Милуоки, в Висконсине», – отметила она.