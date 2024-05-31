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Главное Мир

Индия вывезла золото из Великобритании

Индия вывезла золото из Великобритании

Центральный банк Индии вывез более 100 метрических тонн золота из Великобритании в свои внутренние хранилища.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Times of India.

Такое решение приняли из логистических соображений и из-за диверсификации хранения. В конце марта золотые резервы Индии составляли 822,1 тонны золота, из которых 408,31 тонны хранились внутри страны.

Как отмечает издание, такой объем драгоценного металла впервые ввозится в страну с 1991 года. Это решение позволит Центробанку сэкономить на хранении и не перечислять Банку Англии комиссию за резервы.

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