Амирбеков: Информация, предоставленная армянской стороной, недостаточно качественна

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Азербайджан ожидает от Армении предоставления точной информации о минных полях. Об этом заявил журналистам представитель президента по особым поручениям, Эльчин Амирбеков.

По его словам, осознавая свою ответственность в связи с проблемой мин, Азербайджан финансировал 95 процентов всех работ по разминированию из своего государственного бюджета.

«Это свидетельствует о нашей готовности решать проблемы самостоятельно, без ожидания помощи от других стран. Тем не менее, важно, чтобы международное сообщество обратило на это внимание. Мы ожидаем, что Армения предоставит точные данные в соответствии с нашим запросом. Это является ключевым элементом доверия между сторонами», – отметил он.

Эльчин Амирбеков также подчеркнул, что информация, предоставленная армянской стороной, недостаточно качественна.