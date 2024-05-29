Спикер парламента Грузии намерен подписать закон об иноагентах вместо Зурабишвили

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили не ожидает, что президент Саломе Зурабишвили подпишет закон об иностранных агентах, который законодательный орган принял во вторник, преодолев ее вето. В связи с этим, как заявил Папуашвили, он подпишет документ сам.
«Закон [об иноагентах] вчера же отправили в администрацию президента. Сейчас мы ожидаем подпись. Понятно, что с большой степенью вероятности она не подпишет его. Соответственно, этот закон подпишу я», – сказал председатель парламента на пресс-конференции.
Согласно процедуре, закон после преодоления вето в течение трех дней вновь отправляется на подпись президенту. Если глава государства за пять дней не подписывает его, то закон подписывает и публикует спикер парламента, после чего он вступает в силу.