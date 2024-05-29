Спикер парламента Грузии намерен подписать закон об иноагентах вместо Зурабишвили

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Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили не ожидает, что президент Саломе Зурабишвили подпишет закон об иностранных агентах, который законодательный орган принял во вторник, преодолев ее вето. В связи с этим, как заявил Папуашвили, он подпишет документ сам.

«Закон [об иноагентах] вчера же отправили в администрацию президента. Сейчас мы ожидаем подпись. Понятно, что с большой степенью вероятности она не подпишет его. Соответственно, этот закон подпишу я», – сказал председатель парламента на пресс-конференции.

Согласно процедуре, закон после преодоления вето в течение трех дней вновь отправляется на подпись президенту. Если глава государства за пять дней не подписывает его, то закон подписывает и публикует спикер парламента, после чего он вступает в силу.