Пашинян объявил о согласовании ключевых принципов по мирному договору с Баку

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявления Азербайджана о том, что на конференции COP-29 по климату в Баку в ноябре 2024 года можно подписать мирный договор.

Ранее представитель президента АР по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью NE Global заявил, что предстоящая в ноябре Конференция сторон рамочной конвенции ООН об изменении климат (COP29) в Баку может стать прекрасным шансом для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Пашинян заявил, что место, время можно дополнительно обсудить после того, как сторонам удастся полностью завершить работу над текстом.

«Ключевые принципы согласованы, осталось воспроизвести их в тексте мирного договора. Думаю, у нас есть шанс закончить эти работы как можно скорее», – отметил он.