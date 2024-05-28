Однажды поднятое знамя не падет

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Азербайджан отмечает свой главный государственный праздник — День независимости. 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика — первая демократическая республика парламентского типа на мусульманском Востоке. Именно оттуда, из 1918 года, «родом» наша государственная символика — флаг, гимн, герб. Но самое главное, это был опыт уже новой государственности — с парламентской демократией, многопартийностью, республиканским строем, с прямым и равным избирательным правом для женщин — раньше США и многих стран Европы.

Сегодня остается только предполагать, как сложились бы судьбы каждого из нас и как бы выглядела наша страна, да и весь регион Южного Кавказа, если бы в апреле 1920 года АДР устояла. Если бы нефть работала на Азербайджан не с 1991 и не с 1994 года, а с 1918 года. Если бы в 1923 году не подарили Армении Западный Зангезур и побережье озера Гейча. Если бы…

Короткая история АДР уместилась менее чем в два года. Но именно тогда был заложен фундамент и политических традиций, и новой государственности, и национального самосознания. И несмотря на 28 апреля 1920 года, несмотря на 70 лет далеко не добровольного пребывания в СССР, мы не забыли свой опыт демократической государственности. «Однажды поднятое знамя не падет!» — это тоже из истории АДР, нашей первой республики.

Короткая и трагичная история АДР подарила нам тяжелый, страшный и в то же время неоценимый опыт. С провозглашением независимости построение собственного государства только начинается. И самое главное, эту независимость мало провозгласить — её ещё надо удержать. И, наконец, потеряв государственный суверенитет, уже не получится удерживать территории.

Ни тогда, в 1918 году, ни позже, осенью 1991 года, независимость не упала нам в руки, как подарок, как перезревший плод. На пути к ней были «мартовская резня» и победный марш новосозданной Национальной армии Азербайджана вместе с Кавказской Исламской армией Нуру-паши, были потоплены в крови восстания двадцатых годов и репрессии тридцатых, был Черный Январь 90-го, ставший водоразделом.

И был, возможно, самый главный и тяжелый наш экзамен на государственную зрелость — девяностые. Те самые, когда Азербайджан столкнулся и с внешней агрессией, и с вопиющей некомпетентностью, а то и прямым предательством тогдашнего правительства, состоявшего из случайных, в общем-то, персонажей, никак не готовых к тому, чтобы взять на себя ответственность за страну, с гуманитарной катастрофой. И в ситуации, когда, казалось, с таким трудом восстановленная независимость могла быть вновь потеряна, в последнюю секунду мы отвернули от пропасти.

А потом было более четверти века незаметной, тяжелой и изнурительной работы, когда мы с нуля строили собственную страну. Когда создавали новую систему власти, подписывали «нефтяные контракты», выстраивали внешнюю политику и армию, добивались реальной, а не номинальной независимости. Азербайджан никогда не делился своим суверенитетом. Независимость досталась нам слишком дорогой ценой, чтобы разменивать её на сиюминутные призрачные дивиденды. Мы не позволили превратить себя в «форпост», в разменную монету, в инструмент чужой политики.

Чтобы сегодня, под руководством своего президента и верховного главнокомандующего, впервые встречать 28 мая, День Независимости, полностью восстановив территориальную целостность. Сегодня азербайджанский триколор поднят над Шушой и Ханкенди, над Кельбаджаром и Зангеланом. За несколько дней до праздника под контроль Азербайджана были возвращены четыре села Газахского района, оккупированные ещё в 1990-1991 годах. В пределах международно признанных границ Азербайджана более не существует оккупированных территорий. Нет никаких «серых зон» с непонятным статусом. Нет иностранного военного присутствия — неважно, «по приглашению» или без.

Четверть века и четыре года — столько потребовалось нам для решения своей главной общенациональной задачи — освобождения оккупированных территорий, возвращения в Карабах и восточный Зангезур. Сегодня 28 мая будут отмечать в Шуше, в селах Забух и Сус, в возрожденном Лачине, в Физули, в Джебраиле — там, где на месте оставленных армянскими оккупантами развалин уже встают новые «умные» села и города, аэропорты, агропарки. Военные сводки уступили место новостям о Великом Возвращении, и эту задачу Азербайджан вновь решает своими силами — несмотря на чудовищный урбицид и минный террор. А зарубежные эксперты ищут ответ на вопрос: как? Как Азербайджан смог своими силами добиться того, что не удалось другим постсоветским странам с весьма влиятельными, как казалось, союзниками?

Сегодня уже можно попытаться разложить нашу победу на слагаемые. Где свою роль сыграло всё: «нефтяная стратегия» и экономика, которые, в числе прочего, позволили насытить военный бюджет, патриотическое воспитание, когда в очереди у военкоматов на войну за освобождение Карабаха выстраивались юноши и девушки, которые знали Карабах только по рассказам старших родственников, внутриполитическая устойчивость, когда раз за разом терпели крах попытки Армении и тех, кто за ней стоял, «раскачать ситуацию» в Азербайджане и вернуть страну в ранние девяностые.

И самое главное, здесь очень много зависит от личности. От того, кто в решающий момент окажется у руля государства. Азербайджан не выиграл свою победу в «политическую лотерею». Азербайджан одержал свою победу под руководством президента Ильхама Алиева. И теперь наша страна выходит на новый уровень политики, экономики. Отвечает на новые вызовы и решает новые задачи. Готовится принять престижнейший саммит СОР29 и реализует «нефтяную повестку». Выстраивает сбалансированные отношения с Россией и США, Евросоюзом и Китаем. И по-прежнему не делится своим суверенитетом. Азербайджан сдал свой труднейший экзамен на государственную зрелость и сдал его на отлично.

Потому что однажды поднятое знамя не падет.

Нурани, обозреватель