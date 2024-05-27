Эмин Агаларов сыграл свадьбу в Москве

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Певец и предприниматель Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларов, вновь женился на модели Алене Гавриловой.

Об этом сообщает издание «СтарХит».

По информации журналистов, 26 мая Эмин Агаларов и Алена Гаврилова расписались в одном из ЗАГСов Москвы. После этого влюбленные организовали торжество в ресторане, куда пригласили своих близких. При этом супруги попросили гостей не выкладывать фотографии с закрытого мероприятия в социальные сети.

Сообщается, что на банкете выступили певец Jah Khalib и рэпер Баста.