Эмин Агаларов сыграл свадьбу в Москве

Певец и предприниматель Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларов, вновь женился на модели Алене Гавриловой.
Об этом сообщает издание «СтарХит».
По информации журналистов, 26 мая Эмин Агаларов и Алена Гаврилова расписались в одном из ЗАГСов Москвы. После этого влюбленные организовали торжество в ресторане, куда пригласили своих близких. При этом супруги попросили гостей не выкладывать фотографии с закрытого мероприятия в социальные сети.
Сообщается, что на банкете выступили певец Jah Khalib и рэпер Баста.