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Посол Евдокимов предрекает укрепление дружбы и сотрудничества между Москвой и Баку (фото)

Посол Евдокимов предрекает укрепление дружбы и сотрудничества между Москвой и Баку (фото)

Работа на благо укрепления братской дружбы, сотрудничества и союзнического взаимодействия Москвы и Баку будет продолжаться, заявил посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов.

Согласно информации российского посольства, в Баку 25 мая прошла Страновая конференция общественных организаций российских соотечественников в Азербайджане на тему «Сохранение русской культуры, укрепление роли семьи, духовная консолидация соотечественников», в работе которой участвовали представители Русского дома в Баку, общественных организаций, соотечественники.

«Мы считаем своим долгом поддерживать тех, кто тянется к России, ведет работу по сохранению русского языка, культуры и традиций. Благодарны всем, кто помогает формировать объективный образ России», – заявил Евдокимов в ходе мероприятия.

Дипломат также зачитал телеграмму российской Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом в адрес участников и гостей конференции, в которой было отмечено что на фоне глобальных геополитических перемен и давления, которое оказывается на русское зарубежье в ряде недружественных России стран, в Азербайджане, с которым РФ связывают отношения дружбы и сотрудничества, положение российской общины не осложнилось.

Евдокимов также вручил почетные дипломы посольства РФ в Азербайджане соотечественникам, отличившимся в общественной работе – председателю Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) АР Татьяне Керимовой, атаману Землячества казаков в республике Юрию Чигирёву, его заместителю по молодежной работе Руслану Слепцову и другим лицам.

Послу же была вручена благодарность Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а старшему советнику посольства Андрею Румянцеву – наградной крест «За заслуги перед казачеством».

Новым председателем КСОРС единогласно был избран Чигирёв.

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