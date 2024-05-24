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Премьер-министр Индии: Бог послал меня с определенной целью

Премьер-министр Индии: Бог послал меня с определенной целью

Премьер-министр Индии Нарендра Моди связывает с божественным предназначением свое нахождение во главе правительства государства. В интервью NDTV он отметил, что бог помогает ему в реализации поставленных задач.

«Кто-то может назвать меня сумасшедшим, но я убежден, что бог послал меня с определенной целью. Как только цель будет достигнута, моя работа будет сделана <…> Бог не раскрывает своих карт, просто продолжает заставлять меня что-то делать», — пояснил Моди.

Он добавил, что не может просто узнать дальнейшие планы бога на него. Моди подчеркнул, что в данном случае нет возможности взять и позвонить всевышнему.

Заявления Моди прозвучали на фоне приближения к логическому концу масштабных парламентских выборов в Индии, которые идут с середины апреля до 1 июня.

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