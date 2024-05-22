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Хазар Ибрагим – о повышении эффективности Среднего коридора

Хазар Ибрагим - о повышении эффективности Среднего коридора

Для повышения эффективности Среднего коридора необходимо взаимодействовать с частными компаниями, чтобы минимизировать риски и затраты.

Об этом сказал посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в ходе VIII Транскаспийского форума, организованного Каспийским политическим центром (CPC) в Вашингтоне.

Хазар Ибрагим отметил, что Азербайджан также работает над значительным расширением своего потенциала возобновляемой энергетики путем строительства новых кабелей электропередачи и новых объектов по производству энергии.

«Предлагаемый Азербайджаном “зеленый” энергетический коридор Каспий-ЕС является частью Среднего коридора, по которому также могут передаваться не только товары, но и энергия и технологии», – приводит «Тренд» слова Ибрагима.

Посол далее рассказал о сотрудничестве с Грузией, Румынией и Венгрией по Черноморскому подводному кабелю.

«Нам также необходимо умножать число партнеров и друзей, и я надеюсь, что США останутся одним из самых важных и верных друзей в этом начинании», — добавил Хазар Ибрагим.

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