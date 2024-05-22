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По инициативе Азербайджана создан бренд «Made in Turan»

По инициативе Азербайджана создан бренд "Made in Turan"

Сегодня в Казахстане по инициативе Азербайджана создан бренд «Made in Turan», объединяющий торговые марки тюркского мира. Об этом сообщил Trend председатель правления Ассоциации франчайзинга Азербайджана Джамид Мовсумов.

Он отметил, что создание бренда «Made in Turan» подразумевает переход на единую маркировку продукции, производимой странами-членами ОТГ.

«Благодаря специальным льготам, которые будут получены для бренда «Made in Turan», увеличится товарооборот между странами и укрепятся экономические связи. Введение бренда «Made in Turan» знаменует собой новую эру для брендов тюркского мира. В результате этой политики брендинга торговые марки тюркских государств будут уверенно продвигаться вперед на пути к тому, чтобы стать мировыми брендами благодаря специальным льготам, товарооборот между тюркскими государствами увеличится. Бренд «Made in Turan» внесет свой вклад в признание тюркского мира в качестве важной экономической силы во всем мире. Мы планируем открытие торговых домов «Made in Turan», – сказал он.

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По инициативе Азербайджана создан бренд "Made in Turan"
Экономика

По инициативе Азербайджана создан бренд «Made in Turan»

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