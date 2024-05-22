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Хаменеи на встрече с Пашиняном заявил о противниках развития отношений между Арменией и Ираном

Хаменеи на встрече с Пашиняном заявил о противниках развития отношений между Арменией и Ираном

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о существовании противников развития отношений между Тегераном и Ереваном на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Важно понимать, что у развития отношений между Ираном и Арменией есть противники. Поэтому некоторые вопросы в этой сфере нужно решать с осторожностью», – подчеркнул иранский лидер на встрече.

Али Хаменеи отметил, что политика расширения и укрепления отношений с Арменией будет продолжена под руководством Мохаммада Мохбера, назначенного и.о. президента после гибели Раиси.

Пашинян встретился с Хаменеи, чтобы выразить свои соболезнования в связи с гибелью Ибрагима Раиси во время своего визита в Иран для участия в прощальной церемонии с погибшим президентом.

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