Секретарь СНБО Литвиненко: Шансы на прорыв невелики

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Шансы Украины на прорыв на фронте в этом году невелики. Об этом в интервью Financial Times заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко.

«Пока мы держим линию, пока мы сражаемся … у нас еще есть все шансы на победу. Наша задача сейчас — склонить чашу весов», – добавил он.

Литвиненко снова призвал США снять свой «абсолютно несправедливый» запрет на использование оружия по территории РФ. Он заявил, что без этого запрета армия РФ, возможно, не смогла бы так быстро продвигаться под Харьковом, поскольку Украина не может бить по тылам этой наступательной группировки.

Он заявил, что на границе были сосредоточены около 50 000 российских солдат, из которых 30 000 уже принимают участие в наступлении. Ее целями Литвиненко считает «создание буферной зоны» для лучшей защиты Белгородской области и оттягивание украинских сил с Донбасса.

«Наши силы проделали огромную работу, остановив их. Что может произойти в ближайшие месяцы, я не могу сказать. Но сейчас мы стабилизировали ситуацию», – сказал секретарь СНБО.

Он считает, что у России в настоящее время «не хватает войск», чтобы взять Харьков, но такая попытка может быть предпринята в будущем.