Бахчели призвал ООН расследовать детали крушения вертолета Раиси

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Председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели призвал ООН срочно созвать комиссию для расследования обстоятельств гибли президента Ирана Ибрагима Раиси.

«События, происходящие вокруг нас, взаимосвязаны. Крушение вертолета привело к гибели президента Ирана и тех, кто был с ним на борту. Я не знаю, был ли это несчастный случай или диверсия, но ради мира в регионе крайне важно, чтобы правда была раскрыта как можно скорее. Нужно прояснить роль в этом происшествии Израиля, а также связь с США. ООН должна срочно выступить с инициативой, созвать независимую международную комиссию для расследования», – сказал Бахчели во время выступления в парламенте. Его партия находится в альянсе с правящей Партией справедливости и развития РеджепаТайипа Эрдогана.

Он также отметил, что необходимо прояснить, нет ли связи между катастрофой и расширением возможностей для диалога в регионе, которые этот инцидент мог подорвать. Кроме того, он добавил, что и для Турции существует потенциальный риск пережить похожие трагедии, в связи с чем он призвал повысить бдительность, готовность и быть более осторожными.