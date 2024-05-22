Бахчели призвал ООН расследовать детали крушения вертолета Раиси

Председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели призвал ООН срочно созвать комиссию для расследования обстоятельств гибли президента Ирана Ибрагима Раиси.
«События, происходящие вокруг нас, взаимосвязаны. Крушение вертолета привело к гибели президента Ирана и тех, кто был с ним на борту. Я не знаю, был ли это несчастный случай или диверсия, но ради мира в регионе крайне важно, чтобы правда была раскрыта как можно скорее. Нужно прояснить роль в этом происшествии Израиля, а также связь с США. ООН должна срочно выступить с инициативой, созвать независимую международную комиссию для расследования», – сказал Бахчели во время выступления в парламенте. Его партия находится в альянсе с правящей Партией справедливости и развития РеджепаТайипа Эрдогана.
Он также отметил, что необходимо прояснить, нет ли связи между катастрофой и расширением возможностей для диалога в регионе, которые этот инцидент мог подорвать. Кроме того, он добавил, что и для Турции существует потенциальный риск пережить похожие трагедии, в связи с чем он призвал повысить бдительность, готовность и быть более осторожными.