МАГАТЭ поддержал ядерную программу Армении

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в рамках международной конференции по ядерной безопасности ICONS2024, проходящей в Вене, сообщает News.am.

«Провел плодотворную встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, – написал он в сети Х. – МАГАТЭ поддерживает ядерную программу Армении, в том числе повышение атомной безопасности».

Рафаэль Гросси также отметил, что они обменялись мнениями с Араратом Мирзояном о проблемах нераспространения и сотрудничестве в рамках инициативы Rays of Hope по улучшению лечения рака в Армении.