В Баку задержан аферист-пакистанец, обещавший отправить индусов в США (видео)

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Задержан пакистанец за обман индийских граждан под предлогом отправки их в США.

Информацию об этом распространило МВД.

Сообщается, что в результате очередной операции, проведенной сотрудниками полиции в городе Баку, был задержан гражданин Пакистана Шахид Камран Али (1993 г.р.), подозреваемый в мошенничестве по отношению к трем гражданам Индии, прибывшим на территорию Азербайджанской Республики. Он завладел деньгами пострадавших, пообещав им помочь переехать в США.

Расследование в связи с незаконными действиями Шахида Камрана Али продолжается.