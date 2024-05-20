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Главное Политика

Состоялись политконсультации между Азербайджаном и Грузией

Состоялись политконсультации между Азербайджаном и Грузией

20 мая в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе консультаций делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, а делегацию Грузии – первый заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.

Состоялись обсуждения текущей ситуации и перспективах развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, энерготранспортной, гуманитарной сферах.

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