Медведев заявил о поражении Украины

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью ТАСС, что Украина «терпит тяжелые поражения» в зоне боевых действий и «не имеет шанса» победить Россию.

«Киев провалил контрнаступление, – заявил Медведев. – У него нет никаких шансов <…> даже если он будет воевать до последнего украинца».

Медведев выразил убежденность в том, что «население распавшейся Украины это прекрасно понимает». Именно поэтому, считает он, президент Владимир Зеленский отказался от выборов. В случае проведения голосования он бы «с треском проиграл», полагает Медведев.