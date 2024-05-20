Администрация Байдена о причинах крушения вертолета Раиси |
Прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху и Галанта |
Рёпке: Вертолёт Раиси был непригоден к полёту |
США готовят санкции против властей Грузии |
Алиев: Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах |
Правительство Ирана выступило с заявлением в связи с гибелью Раиси |
Раиси, Абдоллахиян и другие погибли в результате крушения вертолёта |
Вертолет Раиси полностью сгорел при крушении, все пассажиры погибли. Хроника |
Азербайджанские спасатели готовы в любой момент вылететь в Иран |
Главное Политика

Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Индия примет участие в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня в Бюргенштоке.

Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, передает газета The Siasat Daily.

«Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития», — рассказал политик.

Моди добавил, что целью участия Индии в конференции станет представление интересов стран Глобального Юга и их дискурса о ситуации на Украине. При этом он не уточнил, будет ли участвовать лично, уточнив, что «уровень будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств».

Теги:
Из этой рубрики
Тихоокеанские организации гражданского общества обвинили Макрона в колониализме
Политика

Тихоокеанские организации гражданского общества обвинили Макрона в колониализме

2024/05/20, 16:22
Ильхам Алиев: В регионе возникли исторические возможности для достижения мира
Политика

Ильхам Алиев: В регионе возникли исторические возможности для достижения мира

2024/05/20, 16:15
Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Политика

Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

2024/05/20, 15:47
МИД: Азербайджан не признает независимость Тайваня
Политика

МИД: Азербайджан не признает независимость Тайваня

2024/05/20, 14:58
Окончание российской операции в Карабахе — правила диктует Азербайджан
Политика

Окончание российской операции в Карабахе — правила диктует Азербайджан

2024/05/20, 14:14
Внешняя поддержка Израиля ослабла: Галант и Ганц открыто высказали свою позицию 
Политика

Внешняя поддержка Израиля ослабла: Галант и Ганц открыто высказали свою позицию 

2024/05/20, 12:17
США готовят санкции против властей Грузии
Политика

США готовят санкции против властей Грузии

2024/05/20, 12:08
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану
Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

2024/05/20, 10:25
Белорусам показали сюжет о визите Лукашенко в Азербайджан (видео)
Политика

Белорусам показали сюжет о визите Лукашенко в Азербайджан (видео)

2024/05/19, 22:56