Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

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Индия примет участие в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня в Бюргенштоке.

Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, передает газета The Siasat Daily.

«Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития», — рассказал политик.

Моди добавил, что целью участия Индии в конференции станет представление интересов стран Глобального Юга и их дискурса о ситуации на Украине. При этом он не уточнил, будет ли участвовать лично, уточнив, что «уровень будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств».