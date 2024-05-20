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Проекции приложения силы в противостоянии в Украине

Проекции приложения силы в противостоянии в Украине

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде в соцсети Facebook дал оценку ходу войны в Украине.

«В этой войне противоборствующие стороны применяют две проекции приложения силы.

1.Удары по тылам

Если посмотреть недельную ретроспективу, то можно увидеть увеличение атак украинской армии как по НПЗ и нефтебазам, так и по военной инфраструктуре Крыма. У российской стороны, наоборот, наблюдается снижение количества ударов. С большой долей вероятности данная тенденция будет продолжатся.

2. Линия фронта

Привлечением резервов украинская армия смогла замедлить темпы наступления российской армии на северо-восточном и восточном участках фронта. В свою очередь, российская армия тоже вливает резервы. Вероятно, такой накал боевых действий будет продолжаться ещё несколько недель», – написал он.

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