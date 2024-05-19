В Гяндже музшколу вышвырнули на улицу, минкульт принимает меры

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Министерство культуры внесло ясность в вопрос о приостановке занятий в детской музыкальной школе №2 имени Тельмана Гаджиева в Гяндже.

Согласно информации ведомства, в связи с исполнением судебного решения в музшколе, в котором учатся 150 учеников, был сорван учебный процесс и прекращены занятия.

За месяц до окончания учебного года помещения музыкальной школы были опустошены, музыкальные инструменты, столы, стулья и шкафы выброшены на улицу. Причиной тому стала приватизация здания в 2007 году предпринимателем, который позже выкупил школьные комнаты, примыкающие к приобретенной недвижимости.

“Министерство культуры в короткие сроки проведет соответствующую работу, связанную с восстановлением преподавания в музыкальной школе”, – отметили в Минкультуры. Утверждается, что владельцем упомянутого здания является близкий родственник бывшего министра транспорта Зии Мамедова.