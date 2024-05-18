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В Баку открылось представительство престижного высшего учебного заведения Турции

В Баку открылось представительство престижного высшего учебного заведения Турции

Состоялось открытие азербайджанского представительства одного из престижных высших учебных заведений Турции – Башкентского университета, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Перед началом церемонии открытия делегация Башкентского университета посетила на Аллее почетного захоронения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, Мемориал турецким воинам, состоялось возложение цветов.

В церемонии открытия представительства университета, расположенного по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Казыма Казымзаде, 117к, приняли участие посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, основатель Башкентского университета профессор Мехмет Хаберал, ректор профессор Хакан Озкардеш, ответственные лица Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), депутаты Милли Меджлиса, известные врачи, бизнесмены, а также выпускники Башкентского университета.

Основатель Башкентского университета и президент Всемирного общества трансплантации органов профессор Мехмет Хаберал в своей вступительной речи сказал, что открытие представительства нацелено на создание возможностей медицинского образования и лечения для граждан Азербайджана. «Мы хотим, чтобы все имеющиеся в Турции возможности были использованы и в Баку. Речь идет не только о лечении людей. Мы в то же время намерены обеспечить доступ к медицинскому образованию и актуальным для страны современным специальностям», – сказал он.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи заявил, что знаменитая университетская больница Башкент занимает особое место в системе здравоохранения Турции. По его словам, открытие азербайджанского представительства Башкентского университета является очень важным шагом, хотя и немного запоздалым. Дипломат назвал это событие логическим продолжением братских отношений между двумя странами.

Ректор Башкентского университета профессор Хакан Озкардеш в своем выступлении рассказал о целях представительства и пожелал успехов его деятельности. Он отметил, что диплом медицинского факультета Башкентского университета признается в Азербайджане. «Наш университет аккредитован в Европе и сертифицирован в рамках Европейской системы переноса и накопления зачетных единиц (ECTS – ред.), а его дипломы имеют международное признание», – сказал ректор.

Отметим, что созданный в 1993 году Башкентский университет является фондовым университетом со статусом юридического лица. Его основателем является профессор Мехмет Хаберал. Больницы Башкентского университета в основном предоставляют медицинские услуги, связанные с трансплантацией органов, пластической хирургией, хирургией головного мозга, травматологией, ортопедией и онкологическими заболеваниями.

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