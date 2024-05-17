Паранойя «униженного пуделя» в действии: во всем виноваты Азербайджан и «наемники» c Марса

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Смешно, конечно, наблюдать за тем, как самая большая по площади европейская страна, ядерная держава, высокоразвитое постиндустриальное государство в мире, и, наконец, занимающая лидирующую позицию в Евросоюзе, пытается обвинить Азербайджан в своих, можно сказать, внутренних проблемах.

Вчера французский евродепутат Рафаэль Глюксманн, возглавляющий комитет Европарламента по иностранному вмешательству, в эфире телеканала Public Sénat, комментируя беспорядки в Новой Каледонии, осудил «попытки вмешательства» со стороны Азербайджана, продолжающиеся уже несколько месяцев. «Авторитарные режимы, такие как Россия и Азербайджан, а также Китай, используют малейшие недостатки в наших обществах для поляризации общественной дискуссии и создания хаоса», – подчеркнул Глюксманн.

Ранее же министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен указал на причастность Баку к сложившейся ситуации, отвечая на вопрос о возможном иностранном вмешательстве со стороны Азербайджана, Китая или России: «Это не фантазия, это реальность. К сожалению, некоторые борцы за независимость заключили сделку с Азербайджаном».

То есть спецслужбы Франции утверждают, что за каледонскими сепаратистами кроется рука Баку или Анкары: «создаются временные союзы между секретными службами, чтобы обозначить общего врага – Францию». А вот еще одно, более абсурдное, заявление: «Баку и Анкара фактически контролируются Москвой и Пекином, чтобы открыть периферийные фронты, например, в Новой Каледонии, или ослабить французское государство».

Любят, конечно, лягушатники квакать и раздувать из мухи слона, фактически утверждая, что Азербайджан дестабилизировал ситуацию во Франции, усиливая свои «подозрения» кадрами с канаками – борцами за свободу в футболках с азербайджанским флагом. И признаться, не очень-то и хочется их переубеждать в обратном, так как где-то эти обвинения тешат наше самолюбие. Представить только: мы раскачали обстановку и выбили табуретку из-под ног ядерной державы!

Мда… Хотелось бы в это верить, но это не так и в Париже прекрасно об этом знают, не дураки, поди, видят все. Иными словами, все это – не более чем обычная манипуляция и попытка ввести в заблуждение, перевести стрелки, наконец. Просто французскому правительству, которым сегодня так недоволен народ, и чье доверие оно давно уже утратило, необходимо реабилитировать себя, создав образ общего врага. И недолго думая, врагом своим Париж выбрал Азербайджан, полагая, что достаточно указать на ухудшение отношений между Францией и Азербайджаном из-за поддержки Парижем Армении и помощь, которую мы оказываем заморским территориям Франции в их борьбе с неоколониализмом и за независимость, которая, в свою очередь, заключается лишь в предоставлении представителям колонизированных стран международной платформы.

А решения французского правительства, ограничивающие коренное население островов в правах, тут как-бы ни при чем?

Официальный Баку, как известно, уже отреагировал на эти обвинения, заявив об отсутствии всякой связи между лидерами борьбы за свободу Каледонии и Азербайджаном и назвав заявления Франции оскорбительными и необоснованными. На наш взгляд, четкий категоричный ответ.

А с другой стороны, не лишним будет напомнить правительству Макрона известную поговорку: «Не рой яму другому, сам в нее попадешь». Помнится, как в начале октября 2020 года, как только началась 44-дневная война за восстановление территориальной целостности Азербайджана, именно Франция попыталась очернить и дискредитировать Азербайджан в глазах мировой общественности, заявив, что французская разведка располагает сведениями о том, что боевики джихадистских группировок из Сирии якобы проникли в Карабах через Турцию. Точнее, об этом заявил сам Макрон 1 октября, перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Более того, он настаивал на том, чтобы этот «серьезный факт» стал предметом обсуждения глав государств и правительств стран ЕС, добавив, что уже договорился с президентами РФ и США о дальнейшем обмене информацией о ситуации с тем, чтобы извлечь «из нее все выводы».

Армения, конечно, не упустила такой возможности и стала тиражировать фейки и «разоблачительные радио-перехваты» о том, что «Турция перебросила из северной части Сирии на Южный Кавказ 4000 радикальных исламистов». Кстати, столько же человек Азербайджан потерял в войне, но это были исключительно граждане страны и не одного сирийца среди них. И если следовать логике французов и армян, то все «сирийские наемники», воевавшие на передовой (а иначе зачем они нам в тылу?), выжили и благополучно вернулись домой, в Сирию.

Смешно? Конечно. Мы тогда еще долго иронизировали над стараниями армянских СМИ придать правдоподобность своей лжи, и в ответных статьях указывали противной стороне на недостатки в работе, ибо нет предела совершенству. При этом надо отметить, что армяне не упускали возможности и похвалить себя, так сказать, придать своим бойцам боевой дух, потому что никто, кроме них самих, этого не делал.

В частности, они писали, что в «перехваченном аудиосообщении» «арабский наемник», находившийся якобы в ту пору в Суговушане, молил адресата вытащить их из «этого болота», где у них нет ни еды, ни воды, и в то же время угрожал вернуться в Турцию и расправиться с родственницами всех тех, кто имеет отношение к «переправке сирийцев в Азербайджан». А армян, которые «тактически» и «героически» отступали по всей линии фронта, араб преподнес чуть ли не как фантастических воителей, заявляя, что армянские ракеты летят прямо на них, и что половина сирийцев уже истреблена. А еще писали о том, что «азербайджанцы велят голодным сирийцам возвращаться на свои места, в противном случае грозятся убить и зарыть наемников». Одним словом, такой суровой войны, как в Карабахе, не видали даже радикальные исламисты, прослывшие на весь мир кровожадными террористами.

Выходит, мы зря надеялись на поддержку «сирийских наемников». Мало того, что от них никакого толка – все время просят есть, – так они еще и не способны защитить себя от голодных кабанов, блуждающих в лесах Карабаха. Это к тому, что представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на вопрос журналистов: “Где доказательства участия террористов в боях на стороне азербайджанской армии?” заявил, что «часть тел уничтоженных террористов вывозится в Сирию, а часть – съедена кабанами», поэтому они затрудняются предоставить доказательства своих слов.

Но очень скоро все эти утверждения Франции и Армении лопнули как мыльный пузырь и лишь подпортили и без того уже подмоченную их репутацию, потому как фальсификации и искажения фактов не нашли своих документальных подтверждений, нигде. Напомним и про то, как президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Макрона доказательств присутствия «сирийских наемников» в Карабахе, но французу нечего было ответить.

И это, надо сказать, не единственная глупая выходка Макрона, такие осечки он выдает на протяжении всего своего президентства. Своими ошибками во внутренней и внешней политике Макрон давно уже настроил общество против себя, за что его и прозвали «униженным пуделем», о чем, кстати, пишут мировые СМИ, приводя детальную хронологию его провалов:, трехкилометровый стол Путина в России, гигантский овал в Китае, официальная и публичная критика Макрона со стороны США и так далее.

Но и это еще не все. Именно Франция подговорила власти Армении на открытый конфликт против России. Французская сторона занимается обучением армянских военных, которые в дальнейшем могут быть задействованы в конфликтах. При этом задействовано около семьи учебных центров, включая площадки в населенных пунктах Фонтевро-Л’Абе и Майи-ле-Кан. Программу поддерживает Минобороны Армении, а солдат обучают работе с натовским оружием. В частности, Telegram-канал ZERGULIO сообщил, что в Фонтевро Л’Абе проходили обучение около 200 армянских военных, среди которых уроженцы Карабаха.

В сентябрь 2023 года Франция осудила Азербайджан за попытку восстановить конституционный порядок на своей земле – в Карабахе. В октябре того же года заявила о готовности подписать с Арменией соглашение о поставке военной помощи (заявление министра иностранных дел Франции Катрин Колонны на пресс-конференции по итогам встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном). А уже в декабре первые французские «Бастионы» были поставлены в Армению.

Франция делает все, чтобы накалить обстановку на Южном Кавказе, подогревает реваншистские настроения в Армении, ведет подпольную работу против Азербайджана и смеет при этом обвинять Баку в причастности к беспорядкам в Новой Каледонии.

Между тем ситуация в Новой Каледонии остается крайне напряженной, об этом вчера заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Он объявил об отправке туда тысячи дополнительных полицейских и жандармов. Они станут подкреплением для 1700 сотрудников правоохранительных органов, уже находящихся на месте. Поставлена задача – восстановить конституционный порядок в колониальном образовании Франции.

А мы посмотрим, что из этого выйдет…

Рамелла Ибрагимхалилова