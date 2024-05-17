Лавров в Китае угодил в скандал, случайно оскорбив Путина (видено)

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров случайно назвал Владимира Путина «ишаком» лидера Китая Си Цзиньпина.

В ходе общения с российскими журналистами на полях официальных встреч российской делегации с китайцами Лавров заявил, что неофициальные нюансы программы визита ему неизвестны. По словам главы российского МИД, чаепитие и ужины организует китайская сторона.

«Гость – ишак хозяина. Вся программа зависит от их любезных предложений. Все зависит от хозяев, а мы – вежливые люди, в гостях тем более», – заявил Лавров.