АФФА привлечет на решающие матчи иностранных арбитров |
В НАТО склоняются к отправке войск в Украину |
«Увидим новые рубежи наших отношений». Полный текст сегодняшней речи Алиева |
Грузия приветствует делимитацию между Арменией и Азербайджаном |
Алиев: Кроме конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются |
Эрдоган назвал мирное соглашение между Баку и Ереваном «исторической возможностью» |
Эрдоган: Работа БТК возобновится на полную мощь |
ЕС пригрозил заморозить заявку Грузии на вступление в организацию |
Лукашенко пригласил Ильхама Алиева посетить Беларусь (видео) |
Главное Мир

Токаев запретил педофилам и террористам въезд в Казахстан

Токаев запретил педофилам и террористам въезд в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий запрет на въезд в республику педофилам и лицам, причастным к экстремизму и терроризму. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Установлен запрет на въезд в нашу страну лицам, причастным к экстремистской или террористической организации, имеющим рецидив преступлений, занимающим лидирующее положение в организованной группе (преступной организации), совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также тяжкое или особо тяжкое преступление в Казахстане и переданным в страну своего гражданства на основании международных договоров», – говорится в тексте.

Кроме того, предусмотрены новые основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана. В их числе, в частности, совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, незнание государственного языка на элементарном уровне, основ конституции республики, а также истории страны в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

При этом введены инвесторская многократная виза и виза для обладателей востребованных профессий, которые предоставляют право получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане.

Закон также устанавливает уголовную ответственность за порчу систем видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах и изоляторах временного содержания.

Теги:
Из этой рубрики
Папа Римский хочет отметить в Турции годовщину Первого Никейского собора
Мир

Папа Римский хочет отметить в Турции годовщину Первого Никейского собора

2024/05/16, 22:39
Власти Армении усиливают давление на журналистов и СМИ
Мир

Власти Армении усиливают давление на журналистов и СМИ

2024/05/16, 21:55
В Тбилиси вновь протестуют, но без прежнего энтузиазма
Мир

В Тбилиси вновь протестуют, но без прежнего энтузиазма

2024/05/16, 21:42
У жены Менендеса выявили рак
Мир

У жены Менендеса выявили рак

2024/05/16, 21:41
Токаев запретил педофилам и террористам въезд в Казахстан
Мир

Токаев запретил педофилам и террористам въезд в Казахстан

2024/05/16, 20:52
Баграт Србазан анонсировал масштабный митинг в Ереване
Мир

Баграт Србазан анонсировал масштабный митинг в Ереване

2024/05/16, 20:32
Референдум о вступлении Молдовы в ЕС пройдет 20 октября
Мир

Референдум о вступлении Молдовы в ЕС пройдет 20 октября

2024/05/16, 20:24
Проармянский сенатор Менендес обвиняет на суде свою жену во всех грехах
Мир

Проармянский сенатор Менендес обвиняет на суде свою жену во всех грехах

2024/05/16, 19:33
Туск после нападения на Фицо получает сообщения с угрозами
Мир

Туск после нападения на Фицо получает сообщения с угрозами

2024/05/16, 18:38