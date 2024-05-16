Токаев запретил педофилам и террористам въезд в Казахстан

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий запрет на въезд в республику педофилам и лицам, причастным к экстремизму и терроризму. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Установлен запрет на въезд в нашу страну лицам, причастным к экстремистской или террористической организации, имеющим рецидив преступлений, занимающим лидирующее положение в организованной группе (преступной организации), совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также тяжкое или особо тяжкое преступление в Казахстане и переданным в страну своего гражданства на основании международных договоров», – говорится в тексте.

Кроме того, предусмотрены новые основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана. В их числе, в частности, совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, незнание государственного языка на элементарном уровне, основ конституции республики, а также истории страны в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

При этом введены инвесторская многократная виза и виза для обладателей востребованных профессий, которые предоставляют право получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане.

Закон также устанавливает уголовную ответственность за порчу систем видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах и изоляторах временного содержания.