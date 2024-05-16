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Франция обвинила Азербайджан в бунтах в Новой Каледонии. Появилась реакция из Баку

Франция обвинила Азербайджан в бунтах в Новой Каледонии. Появилась реакция из Баку

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен обвинил Азербайджан во «вмешательстве» в беспорядки в Новой Каледонии.

Дарманен утверждает, что сторонники независимости якобы заключили с Баку некую «сделку». При этом он не предоставил фактов, подтверждающих свои обвинения.

На заявления Дарманена отреагировал официальный Баку.

В МИД Азербайджана посоветовали министру внутренних дел Франции вместо того, чтобы обвинять Азербайджан в поддержке протестов за независимость в Новой Каледонии, сосредоточиться на провальной политике своей страны в зарубежных регионах, которая стала причиной таких протестов.

«Прежде всего, мы еще раз решительно осуждаем оскорбительные заявления французской стороны в адрес Азербайджана и требуем прекратить клеветническую кампанию с такими неприемлемыми обвинениями, как совершение массовых убийств армян, которую проводит Франция против Азербайджана.

Министру внутренних дел Франции было бы уместнее вспомнить в том, что страна за многолетнюю политику колониализма совершила преступления против человечности в отношении коренных народов и жестокие убийства миллионов невинных людей в рамках своей колониальной политики», – говорится в комментарии.

Между тем, вместо того, чтобы обвинять Азербайджан в поддержке протестов в поддержку независимости в Новой Каледонии, министру внутренних дел Франции следует сосредоточиться на провальной политике своей страны в отношении заморских регионов, которая приводит к таким протестам»,- заявили в МИД.

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