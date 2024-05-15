Пашинян: Полеты в космос тоже казались нереальными

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Стратегия Армении направлена на углубление экономической интеграции с соседями региона.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития (EБРР) в Ереване.

«Полеты в космос тоже казались нереальными. Но люди добились этого, потому что были готовы учиться новому. И теперь полетами в космос уже никого не удивишь», – приводит «Спутник» его слова.

Пашинян акцентировал внимание на создании трансрегиональных коммуникаций, которые будут проходить через территории различных стран, представляя значимость как для самих этих государств, так и для стран за пределами региона.