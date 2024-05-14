Путин назначил министров и вице-премьеров (список)

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Президент России Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров.

Глава государства назначил:

Мантурова Дениса Валентиновича – Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;

Голикову Татьяну Алексеевну – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;

Григоренко Дмитрия Юрьевича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации;

Новака Александра Валентиновича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;

Оверчука Алексея Логвиновича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;

Патрушева Дмитрия Николаевича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;

Савельева Виталия Геннадьевича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;

Трутнева Юрия Петровича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;

Хуснуллина Марата Шакирзяновича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;

Чернышенко Дмитрия Николаевича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;

Белоусова Андрея Рэмовича – Министром обороны Российской Федерации;

Колокольцева Владимира Александровича – Министром внутренних дел Российской Федерации;

Куренкова Александра Вячеславовича – Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Лаврова Сергея Викторовича – Министром иностранных дел Российской Федерации;

Чуйченко Константина Анатольевича – Министром юстиции Российской Федерации;

Алиханова Антона Андреевича – Министром промышленности и торговли Российской Федерации;

Дегтярева Михаила Владимировича – Министром спорта Российской Федерации;

Козлова Александра Александровича – Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

Котякова Антона Олеговича – Министром труда и социальной защиты Российской Федерации;

Кравцова Сергея Сергеевича – Министром просвещения Российской Федерации;

Лут Оксану Николаевну – Министром сельского хозяйства Российской Федерации;

Любимову Ольгу Борисовну – Министром культуры Российской Федерации;

Мурашко Михаила Альбертовича – Министром здравоохранения Российской Федерации;

Решетникова Максима Геннадьевича – Министром экономического развития Российской Федерации;

Силуанова Антона Германовича – Министром финансов Российской Федерации;

Старовойта Романа Владимировича – Министром транспорта Российской Федерации;

Файзуллина Ирека Энваровича – Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Фалькова Валерия Николаевича – Министром науки и высшего образования Российской Федерации;

Цивилева Сергея Евгеньевича – Министром энергетики Российской Федерации;

Чекункова Алексея Олеговича – Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Шадаева Максута Игоревича – Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Нарышкина Сергея Евгеньевича – директором Службы внешней разведки;

Бортникова Александра Васильевича – директором Федеральной службы безопасности;

Золотова Виктора Васильевича – директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации;

Кочнева Дмитрия Викторович – директором Федеральной службы охраны;

Линца Александра Леонидовича – начальником Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации.

Впервые российское правительство формировалось по новой процедуре, предусмотренной в 2020 году поправкой к конституции. Предварительно всех кандидатов рассматривали и утверждали в парламенте. При этом после одобрения претендентов Госдумой или Советом Федерации Путин не мог отказаться назначать их на должности.

Всего в правительство, помимо его руководителя, входит 10 вице-премьеров и 21 министр. Количество и название министерств не поменялись по сравнению с предыдущим составом. Пять министров подчиняются напрямую президенту: это главы МВД, МИД, Минобороны, МЧС и Минюста. Деятельностью остальных руководит председатель правительства.