Путин назначил министров и вице-премьеров (список)

Президент России Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров.
Глава государства назначил:
Мантурова Дениса Валентиновича – Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
Голикову Татьяну Алексеевну – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
Григоренко Дмитрия Юрьевича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации;
Новака Александра Валентиновича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
Оверчука Алексея Логвиновича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
Патрушева Дмитрия Николаевича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
Савельева Виталия Геннадьевича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
Трутнева Юрия Петровича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;
Хуснуллина Марата Шакирзяновича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
Чернышенко Дмитрия Николаевича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
Белоусова Андрея Рэмовича – Министром обороны Российской Федерации;
Колокольцева Владимира Александровича – Министром внутренних дел Российской Федерации;
Куренкова Александра Вячеславовича – Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Лаврова Сергея Викторовича – Министром иностранных дел Российской Федерации;
Чуйченко Константина Анатольевича – Министром юстиции Российской Федерации;
Алиханова Антона Андреевича – Министром промышленности и торговли Российской Федерации;
Дегтярева Михаила Владимировича – Министром спорта Российской Федерации;
Козлова Александра Александровича – Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
Котякова Антона Олеговича – Министром труда и социальной защиты Российской Федерации;
Кравцова Сергея Сергеевича – Министром просвещения Российской Федерации;
Лут Оксану Николаевну – Министром сельского хозяйства Российской Федерации;
Любимову Ольгу Борисовну – Министром культуры Российской Федерации;
Мурашко Михаила Альбертовича – Министром здравоохранения Российской Федерации;
Решетникова Максима Геннадьевича – Министром экономического развития Российской Федерации;
Силуанова Антона Германовича – Министром финансов Российской Федерации;
Старовойта Романа Владимировича – Министром транспорта Российской Федерации;
Файзуллина Ирека Энваровича – Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
Фалькова Валерия Николаевича – Министром науки и высшего образования Российской Федерации;
Цивилева Сергея Евгеньевича – Министром энергетики Российской Федерации;
Чекункова Алексея Олеговича – Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;
Шадаева Максута Игоревича – Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
Нарышкина Сергея Евгеньевича – директором Службы внешней разведки;
Бортникова Александра Васильевича – директором Федеральной службы безопасности;
Золотова Виктора Васильевича – директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации;
Кочнева Дмитрия Викторович – директором Федеральной службы охраны;
Линца Александра Леонидовича – начальником Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации.
Впервые российское правительство формировалось по новой процедуре, предусмотренной в 2020 году поправкой к конституции. Предварительно всех кандидатов рассматривали и утверждали в парламенте. При этом после одобрения претендентов Госдумой или Советом Федерации Путин не мог отказаться назначать их на должности.
Всего в правительство, помимо его руководителя, входит 10 вице-премьеров и 21 министр. Количество и название министерств не поменялись по сравнению с предыдущим составом. Пять министров подчиняются напрямую президенту: это главы МВД, МИД, Минобороны, МЧС и Минюста. Деятельностью остальных руководит председатель правительства.