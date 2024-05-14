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Глава ДУМ России благодарит Эрдогана за позицию по Газе

Глава ДУМ России благодарит Эрдогана за позицию по Газе

Руководитель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин стал участником всемирного консультативного совещания исламских ученых в Стамбуле, пишет ДУМ РФ.

Отмечается, что мероприятие прошло с участием турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и мусульманских лидеров со всего мира в дворцовом комплексе Долмабахче.

В ходе встречи Гайнутдин выразил благодарность президенту Турции за его внимание к конфликту в секторе Газа. Он также поздравил Эрдогана и турецкий народ со 100-летием республики.

«Всемирное консультативное совещание исламских ученых, которое открылось сегодня в Стамбуле – важное мероприятием в сплочении мусульманских лидеров со всего мира в солидарности с мирным населением сектора Газа», – заявил Равиль Гайнутдин.

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