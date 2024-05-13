Захарова: НАТО использует Украину как инструмент против России

76 Просмотров

НАТО использует Украину как инструмент против России, будущее страны и ее населения нисколько не интересно альянсу.

Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что восстановление Украины не будет иметь смысла в случае ее поражения.

«Для него Украина – это инструмент реализации антироссийского курса НАТО», – указала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос «Известий». Она выразила уверенность, что будущее Украины интересует Столтенберга только в контексте противостояния с РФ, а будущее украинцев «не интересует вообще».