Столтенберг не видит смысла в восстановлении Украины в случае ее поражения

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения.

«Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», – заявил Столтенберг, выступая на молодежном саммите НАТО.

Главной задачей на данный момент генсек НАТО назвал «поставки оружия Киеву на устойчивой основе».

«НАТО намерена сыграть важную роль в восстановлении институтов обороны и безопасности», – добавил он. Также альянс, по словам Столтенберга, намерен помочь Украине «стать полноправным членом альянса».